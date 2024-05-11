Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.S.H.A.D'yi kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim edildi.