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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a bağlantısı olduğu tespit edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen 2 yabancı uyrukluyu kent merkezinde yakaladı.

Şüpheliler, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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