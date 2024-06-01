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Kırıkkale'de Çocuğun Market Arabasına Sıkışan Parmak İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Kırıkkale'de ailesiyle alışverişe giden bir çocuğun parmağı, market arabasına sıkıştı. Ailesinin çıkaramaması üzerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı ve çocuğun parmağı kurtarıldı.

Kırıkkale'de çocuğun market arabasına sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

Osman Gazi Mahallesi'nde ailesiyle alışverişe giden Ö.Ç'nin parmağı, çocukların binmesine uygun tasarlanan market arabasına sıkıştı.

Ailesinin kurtaramaması üzerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

Gelen ekipler, Ö.Ç'nin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: AA / Güncel

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