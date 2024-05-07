Kırıkkale'de Balya Samanlarında Yangın Çıktı
Kırıkkale'de Çullu Mahallesi'nde bir çiftliğe ait balya samanlarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çok sayıda balya saman zarar gördü.
Kırıkkale'de balya samanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çullu Mahallesi'nde Ömer Özdoğan'a ait balya samanlarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çok sayıda balya samanının bulunduğu yığındaki balyaların bir kısmı yandı.