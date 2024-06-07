Kırıkkale'de Arılar Ağaca Oğul Verdi, Ekipler Müdahale Etti

Kırıkkale'de bir ağaca oğul veren arılar, ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Çalılıöz Mahallesi'nde bir ağaca arıların oğul verdiğini görenler, çevredekilerin zarar görmemesi için Kırıkkale Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, itfaiye merdiveniyle arıları daldan toplayıp kutuya koyarak bölgeden uzaklaştırdı.