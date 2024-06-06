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Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin 744 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 744 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kırıkkale Güvenlik Güncel Haberler

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