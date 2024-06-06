Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin 744 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 bin 744 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.