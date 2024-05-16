Kırıkkale'de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de farklı suçlardan hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de farklı suçlardan hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 9 yıl 11 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.