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Kırıkkale'de 8 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 7 bin 48 kişi ve 101 araç sorgulandı. Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, 2 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs-2 Haziran'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 142 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan arandığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının tutuklandığı operasyonlarda, 7 bin 48 kişi ve 101 araç sorgulandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 772 fişek, 38 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, faili meçhul 2 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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