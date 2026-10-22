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Kırıkkale'de 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda 1 zanlı daha tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i daha tutuklandı; adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Merkez, Yahşihan ve Bahşılı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalanmış, 5 zanlı aranıyordu.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalanmış, 5 zanlı ise adreslerinde bulunamamıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmiş, hakimliğe çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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