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Kırıkkale'de 219 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 219 paket kaçak sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 219 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24-30 Mayıs'ta kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, 219 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç Polis Kaçakçılık Güncel Haberler

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