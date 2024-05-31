Kırıkkale'de 219 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 219 paket kaçak sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince 219 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24-30 Mayıs'ta kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, 219 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.