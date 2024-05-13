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Kırıkkale'de 13 Zanlıdan 7'si Tutuklandı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 bin 747 kişi ve 281 araç sorgulandı. Operasyonlarda, ruhsatsız 5 tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 139 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının yakalandığı ve 7'sinin tutuklandığı operasyonlarda, 7 bin 747 kişi ve 281 araç sorgulandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca ve 59 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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