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Kırıkkale'de 127 hükümlü ve zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda mayıs ayında 127 hükümlü ve zanlı yakalandı. Arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 68 hükümlü cezaevine teslim edilirken, 59 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de mayıs ayında düzenlenen operasyonlarda 127 hükümlü ve zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında arama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 127 kişi yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 hükümlü cezaevine teslim edildi, 59 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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