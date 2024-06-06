Kırıkkale Belediyesi Öğrencilere Motivasyon Konferansı Düzenledi

Kırıkkale Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere, "Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon" konulu konferans verildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, hedefe ulaşmanın yolunun iyi bir eğitim almaktan geçtiğini ve bunun için de sınavın çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencileri yalnız bırakmak istemediğini dile getiren Önal, şöyle konuştu:

"Sizlerin verdiği mücadeleyi çok iyi anlıyorum. Kırıkkale Belediyesi olarak sizlerin sonuna kadar yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa Ahmet abiniz burada, her konuda yardımcı olmaya hazır. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Her şey gönlünüzce olsun, en güzel günler sizlerle olsun."

Konuşmanın ardından eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu, öğrencilere "Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon" konulu konferans verdi.