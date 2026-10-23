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Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama yapıyor

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Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama yapıyor
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Kırıkkale Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kent merkezinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, yeşil alanlar, rögar, park, çöp konteynerleri ve durgun sularda sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama yapıyor.

Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışması devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki yeşil alanlarda, rögar, park, çöp konteynerleri ve durgun sularda sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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