Kırıkkale Belediyesi Havaların Isınmasıyla Haşerelerle Mücadelesini Artırdı - Haberler

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Kırıkkale Belediyesi Havaların Isınmasıyla Haşerelerle Mücadelesini Artırdı

Bültenler - Güncel
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Kırıkkale Belediyesi Havaların Isınmasıyla Haşerelerle Mücadelesini Artırdı

Kırıkkale Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için şehir genelindeki ilaçlama çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

KIRIKKALE (Bültenler) - Havaların Isınmasıyla Çalışmalar Yoğunlaştı

Kırıkkale Belediyesi şehir genelinde vektörle mücadele çalışmasını dört mevsim ara vermeden sürdürüyor. Kış aylarında da sürdürdüğü haşerelerle mücadele çalışmalarını havaların ısınmasıyla artırırak devam ediyor. Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor, rahat bir yaz geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ekipler vatandaşların rahat bir yaz ayı geçirilebilmesi için çalışmalarını artırdı.

Düzenli İlaçlama

Kırıkkale'de 28 mahallede düzenli olarak ilaçlama çalışmaları sürerken, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde ise özel ekip düzenli olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Sivrisineklerin ürediği bina altları, kanalizasyon giderleri, tarım havuzları, göletler, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor. Diğer yandan gece de mahallelerde havaların ısınmasıyla birlikte ULV araçlarıyla ilaçlama yapılıyor.

Vatandaşların Bilinçli Olması Gerekli

Sinekle mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğini belirten Kırıkkale Belediyesi yetkilileri, çöplerin açığa atılmaması, poşetlerde veya kapalı bidonlarda saklanması, çöp toplama saatinden önce çöplerin dışarı çıkarılmaması, kaplarda su bırakılmaması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz tutulması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bültenler / Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

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