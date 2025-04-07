Kırıkkale Belediyesi Başkanı Hilmi Şen'in Öldürülmesi Davasında İlk Duruşma Yapıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık E.Ç.Ş. (37), taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları ile diğer mağdur ve müştekiler katıldı.

Sanık E.Ç.Ş, savunmasında 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmalarında desteklediği akrabası Şen'in kendisini işe alma sözü verdiğini iddia etti.

Seçimin ardından Şen'in kendisini işe almadığını belirten sanık, "Seçim sürecinde yaptığım masraflar için bana para gönderdi. Düzenli şekilde kendisinden para almadım. Sonra telefonlarıma da cevap vermedi. 11 ay boş gezdim ve aramızda husumet oluştu." ifadelerini kullandı.

Olay günü TOKİ Camisi yanında bulunan Şen'in yanına konuşmak için gittiğini savunan sanık, şunları kaydetti:

"Yanlarına gitmeden önce kalabalık oldukları için evden silahımı da aldım. Minibüsümü Şen'in makam aracının önüne kırdım. Araçtan inip yanlarına doğru hareket ettiğimde Şen, elini beline götürdü. O silahını çıkarmadan ben ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. O da bana ateş etti. Başkan yere düşünce düşen tabancasını aldım ama kendisine ateş etmedim. Mikayil üzerime gelince ona da ateş ettim. O sırada arkadan belediyeye ait bir araç hızla geliyordu, rastgele ateş ettim. Koray'ı ben yaralamadım, seken mermi isabet etti ise bilmiyorum. Daha sonra Ömer ve Kubilay'ın bulunduğu araca da bana çarpacaklarını düşünerek ateş ettim. Son olarak aracıma binerek annemin evine gidip durumu anlattım, emniyete giderken de polisler gözaltına aldı."

Saldırıda yaralanan Şen'in makam şoförü Koray Kaya da olay sırasında sanığın direkt kendilerine doğru ateş ettiğini, kaçarken yere düştüğü anda kolundan yaralandığını fark ettiğini belirtti.

Olaydan 15-20 gün önce sanığın Başkan Şen'le belediyede görüştüğünü ifade eden Kaya, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Yaralananlardan Ömer Şengül ise sanığın o anda yerden aldığı silahla kendilerine doğru hedef alarak ateş ettiğini öne sürerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Saldırı sırasında Şen'in yanında bulunan belediye çalışanı Kubilay Şen ise sanıktan şikayetçi olmadı.

Maktul Şen'in oğlu Onur Şen de sanığa olaydan önce yardım amacıyla düzenli para gönderdiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

Müşteki ve tanık beyanlarının ardından taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen'in avukatı Şamil Kaya, duruşmanın ardından gazetecilere, "Halihazırda eksik ifadeler ve duruşmaya katılamayanlar var. Eksikler bu süreçte tamamlanacak. İlk duruşma için huzurda alınan ilk ifadelerde gördük ki sanığın cezai sorumluluğunu azaltan haller başlığı altında düzenlenen müesseselerin hiçbirinin sanık üzerinde gerçekleşmediği kanaatindeyiz." dedi.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in akrabası olan şüpheli E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.