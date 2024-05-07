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Kırıkkale Belediyesi Ata Tohumu Fide Dağıtımı

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Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ata tohumundan yetiştirilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara talep ettikleri kadar sebze fidelerini dağıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ata tohumundan yetiştirilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki fide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlara talep ettikleri kadar sebze fidelerini dağıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin güzel bir çalışma başlattığını dile getiren Önal, şöyle konuştu:

"Ata tohumuyla yetiştirdiğimiz domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya geldik, katılım ve talep çoktu. Umarım üretime bir nebze de olsun katkımız olur. Tabii bu aynı zamanda yerli üretimi de arttıracak bir husus. Ata tohumu hem daha sağlıklı hem de coğrafyamıza, bölgemize daha uygun ve atalarımızın, dedelerimizin kullandığı tohumlar. O anlamda fayda sağlayacağını düşündük. Bir farkındalık yaratmak istedik. Vatandaşlarımızın ilgisi de bize mutluluk veriyor ve güç katıyor."

Başkan Önal, etkinlikte vatandaşlara fide dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

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