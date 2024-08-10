Kırıkhan'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.