Kırıkhan'da yapımı planlanan 17 taziye evi ve çok amaçlı salondan ilkinin temeli atıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı planlanan 17 taziye evi ve çok amaçlı salonlardan ilkinin temeli atıldı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, seçmenlere verdikleri vaatlerin yerine getirildiğini açıkladı.
Aydınlı Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, seçim zamanı verdikleri vaatlerin yerine getirilmeye devam edildiğini söyledi.
İlçede 17 taziye evi ve çok amaçlı salon inşa edeceklerini belirten Çelik, temeli atılan ilk projenin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından ilk projenin temeli atıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız