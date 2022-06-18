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Kimliğini unutan kız öğrenci gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Güncel
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Kimliğini unutan kız öğrenci gözyaşlarına boğuldu Osmaniye'de YKS'ye gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı görevli polisler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, ailesine telefonla ulaşılmasıyla öğrenci kimliğine kavuştu Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları...

Kimliğini unutan kız öğrenci gözyaşlarına boğuldu

Osmaniye'de YKS'ye gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı görevli polisler tarafından güçlükle sakinleştirilirken, ailesine telefonla ulaşılmasıyla öğrenci kimliğine kavuştu

OSMANİYE - Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden kız öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Okul giriş kapısındaki görevli polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen öğrenci, aile yakınlarına telefonla ulaşılmasıyla kimliğine kavuştu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava gireceği sınıfa çıkmak için okul kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı gözyaşlarına boğuldu. Giriş kapısında görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kız, kısa süreli yaşadığı şokun ardından aile yakınlarının numarasını polis ekiplerine söyledi. Aile yakınlarıyla telefonda görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen bir telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı İhlas Haber Ajansı kameralarına saniye saniye yansıdı. Aile yakınından kimliğini alan genç kız, çok heyecanlı olduğunu, arabadan inerken kimliğini unuttuğunu söyledi.

Öte yandan bazı öğrenciler de sınava son saniyelerde yetişti. Saat 10.00'da kapının kapanmasıyla öğrenci alımı durdurulan Osmaniye'de sınavın saat 10.15'de başlamasıyla öğrenciler 165 dakika ters dökecek.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

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