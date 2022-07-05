KİLİS'TE, HAYVAN PAZARINDA DENETLEME - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KİLİS'TE, HAYVAN PAZARINDA DENETLEME

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KİLİS'te, Kurban bayramı öncesi canlı hayvan satımı yapılan pazarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

KİLİS'te, Kurban bayramı öncesi canlı hayvan satımı yapılan pazarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile 15 kişiden oluşan veteriner hekimler kurbanlıkların satıldığı canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Kurbanlık hayvanları inceleyen ve kurban satıcılarını ve vatandaşları bilgilendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bayramın yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan hareketliliği yaşandığını ifade ederek, 'İlimize gelen hayvanları kayıt alına alıyoruz. Gelen hayvanların nereden geldiği veya bizim ilimizden hangi illere gittiği kontrol ediyoruz. Hayvanlar küpelimi, veteriner raporları varmı, bu hayvanların aşıları yapılmışımı, bu kontrolleri yapıyoruz. Bu hayvanlar sağlıklı mı, 15 veteriner hekim ile birlikte kontrol ediyoruz. İlimizde yaklaşık 35 bin küçükbaş, bin adet büyükbaş hayvanın kurban edileceğini ön görüyoruz. İlimizde kurbanlık küçükbaş hayvanlar yeterli olmakla birlikte, yenide sektörel anlamda Güneydoğu Anadolu bölgesinden, İç Anadolu'dan ilimize hayvanlar geliyor' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Nuri Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title