KİLİS'TE, HAYVAN PAZARINDA DENETLEME

KİLİS'te, Kurban bayramı öncesi canlı hayvan satımı yapılan pazarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ile 15 kişiden oluşan veteriner hekimler kurbanlıkların satıldığı canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Kurbanlık hayvanları inceleyen ve kurban satıcılarını ve vatandaşları bilgilendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bayramın yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan hareketliliği yaşandığını ifade ederek, 'İlimize gelen hayvanları kayıt alına alıyoruz. Gelen hayvanların nereden geldiği veya bizim ilimizden hangi illere gittiği kontrol ediyoruz. Hayvanlar küpelimi, veteriner raporları varmı, bu hayvanların aşıları yapılmışımı, bu kontrolleri yapıyoruz. Bu hayvanlar sağlıklı mı, 15 veteriner hekim ile birlikte kontrol ediyoruz. İlimizde yaklaşık 35 bin küçükbaş, bin adet büyükbaş hayvanın kurban edileceğini ön görüyoruz. İlimizde kurbanlık küçükbaş hayvanlar yeterli olmakla birlikte, yenide sektörel anlamda Güneydoğu Anadolu bölgesinden, İç Anadolu'dan ilimize hayvanlar geliyor' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel