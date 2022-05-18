Kilis'te 5 şüpheli hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı - Haberler

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Kilis'te 5 şüpheli hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te 5 şüpheli hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yapıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yapıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, haberleşme ve enerji nakil kablosu, iş yerinden, kamu kurum veya kuruluşlarından, tarım aleti ve bisiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması amacıyla Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 dinamo, 4 kilogram bakır kablo, hırsızlıkta kullanılan malzeme, 1 demir kapı, 1 bisiklet ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, Bisiklet, Enerji, Kilis, Güncel, Haberler

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