Kilis Belediyesi'nden Temizlik Farkındalık Toplantısı

Kilis Belediyesi, kentte temizlik ve çevre bilinci oluşturmak için kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, toplantıda yapılan çalışmaları ve çöp toplama konusundaki sıkıntıları paylaştı.

Kilis Belediyesi'nce kentteki kurum temsilcilerinin katılımıyla "Temizlik Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Belediyenin Encümen Salonu'ndaki toplantıda, kentte temizlik ve çevre bilinci oluşturmak konusunda belediye ile diğer kurumların desteğiyle ve ortak kararla neler yapabileceklerini görüşmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Personel ve araç sayılarına artırdıklarını aktaran Tohumcu, insanların da çöplerini atarken daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Çöp toplama ile ilgili sıkıntılarının olmadığına dikkati çeken Tohumcu, "Çöp transfer istasyonu yaptık. Büyük tırlarla bunları çöp döküm alanlarına götürüyoruz. Araçlarımızın şehir içinde daha çok tur atmasını sağlıyoruz. Çöp toplamayla ilgili bir sıkıntımız yok. Yani bizim çöp konteynerimiz istediğimiz saatte alabiliyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece en büyük sıkıntımız çöpün dağınık bir şekilde bırakılması." diye konuştu.

Çevre bilinci oluşturma meselesinin sadece belediyenin değil tüm kurumların meselesi olması gerektiğini dile getiren Tohumcu, diğer kurumların da el birliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Tohumcu, birçok caddede esnafa çöp kovası ve süpürge dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra toplantıda kurum temsilcilerinin öneri ve çözümü noktasında fikirleri alındı.