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Kiev'de balistik füze saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Kiev'de balistik füze saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısı öncesinde Batılı müttefiklerinden uyarı almadıklarını belirtti. Saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı; bu hafta Kiev'de ana elektrik santrallerinden biri de hedef alındı.

KİEV, 14 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen balistik füze saldırısı öncesinde Batılı müttefiklerinden herhangi bir uyarı almadıklarını belirtti. Bu gelişme, bu hafta içinde yaşanan benzer türde ikinci olay oldu.

Zelenskiy çarşamba günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bir konut binasında hasara yol açan saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamaya göre salı gecesi düzenlenen saldırılarda Kiev'in ana elektrik santrallerinden biri de hedef alındı.

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna'nın bir "enerji ateşkesi" konusunda uzlaştığını duyurmuştu. Zelenskiy ise daha sonra, "Ruslar enerji ateşkesini kabul ederse, Ukrayna da kabul edecektir" ifadesini kullanmıştı.

Trump salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımını sürdürdüğünü belirtti. Savaşı sona erdirmek için hem Kiev hem de Moskova ile çalıştıklarını söyleyen Trump, "Onlara yardım ediyor ve istihbarat paylaşıyoruz" dedi.

Ukrinform Haber Ajansı ise Rusya'nın balistik füze saldırısının ardından çarşamba günü erken saatlerde Kiev'de yeniden patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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