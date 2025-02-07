Kıbrıs Gazisi Seyit Şemsettinoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu için Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi.
Kayseri'de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Şemsettinoğlu için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şemsettinoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.
Törene, Şemsettinoğlu'nun ailesinin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gaziler ve vatandaşlar katıldı.