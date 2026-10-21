Keşan'da alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, korsede 13 mermi bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken yakalanan alkollü sürücü E.N.'nin üzerindeki korsede ruhsatsız tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. E.N.'ye toplam 250 bin lira cezası kesilirken, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ruhsatsız tabancayla ilgili olarak da gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi üzerindeki uygulama noktasında E.N. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan E.N. idaresindeki araç, polisin takibi sonucu Kavak Caddesi üzerinde durduruldu. Sürücü E.N.'nin üzerinde yapılan aramada göğüs kısmına sarılı korsede ruhsatsız tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. Yapılan kontrolde E.N.'nin 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi.

E.N.'ye karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. 2'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan E.N.'nin ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. E.N., ruhsatsız tabancayla ilgili olarak da gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı