Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Keşan'da alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, korsede 13 mermi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, korsede 13 mermi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisin takibi sonucu yakalandı; korsede ruhsatsız tabanca ve 13 mermi bulundu. Sürücüye 250 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken yakalanan alkollü sürücü E.N.'nin üzerindeki korsede ruhsatsız tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. E.N.'ye toplam 250 bin lira cezası kesilirken, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ruhsatsız tabancayla ilgili olarak da gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi üzerindeki uygulama noktasında E.N. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan E.N. idaresindeki araç, polisin takibi sonucu Kavak Caddesi üzerinde durduruldu. Sürücü E.N.'nin üzerinde yapılan aramada göğüs kısmına sarılı korsede ruhsatsız tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. Yapılan kontrolde E.N.'nin 2,16 promil alkollü olduğu belirlendi.

E.N.'ye karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. 2'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan E.N.'nin ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. E.N., ruhsatsız tabancayla ilgili olarak da gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Özgür Özel’den yine sokak çağrısı: Gün evde oturma günü değildir

Vatandaşı bir kez daha "sokağa inmeye" çağırdı!
Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı

Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı
Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Köpekler saldırmıyor diye video çekiyordu! Cevap anında geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başakşehir'de araçtan inip kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Kesilen cezayı unutamayacaklar
Sivas’ta soba faciası: 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kahreden olay: Isınmak için eve aldıkları sac, yaşlı çifti ayırdı
Antalya'da noter önünde yeğenini 7 kurşunla öldürmekle suçlanan dayı hakim karşısında! Amine 3 gün önce evlenmiş

3 gün önce evlenmişti! Arsa pazarlığı noter kapısında kanla bitti
Galatasaray'dan Lille karşısında bir ilk

Maç sonunda ortaya çıktı! Fransızlar bunu yıllarca hazmedemez
CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var

CHP 3 ismin daha üstünü çizdi! Aralarında belediye başkanı da var
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!
Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler

Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler