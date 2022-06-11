Kerküklü Araplar "Peşmerge'nin yıllar önce alıkoyduğu yakınlarının serbest bırakılmasını" istiyor - Haberler

Kerküklü Araplar "Peşmerge'nin yıllar önce alıkoyduğu yakınlarının serbest bırakılmasını" istiyor Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2003'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri tarafından "yargı kararı olmadan" alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2003'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri tarafından "yargı kararı olmadan" alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Yakınları, IKBY'ye bağlı Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından 2003-2017 yılları arasında haklarında tutuklama kararı olmaksızın alıkonulan onlarca Kerküklü, kent merkezindeki Valilik Meydanı'nda bir araya geldi. Kerküklü Araplar burada düzenledikleri gösteride alıkonulan yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti. Kardeşinden yıllardır haber alamadığını söyleyen Yunus Asi el-Hadidi, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, "Yıllar önce alıkonulan binlerce Kerküklü Arap vatandaşının akıbeti hakkında hiçbir bilgimiz yok." dedi. Kürt siyasi partilerin özellikle 2003-2017 yılları arasında kenti tek taraflı yönettiği dönemde bu tür alıkoymaların yaşandığını hatırlatan Hadidi, yargı kararı olmaksızın alıkonulan binlerce kişinin serbest bırakılması talebinde bulundu. AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel Kerkük Irak Güncel Haberler

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