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Kenya'da Nairobi-Mombasa yolunda otobüsle kamyon çarpıştı, 22 kişi yaşamını yitirdi

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Kenya'da Nairobi-Mombasa kara yolunda otobüs ve kamyon çarpıştı, 22 kişi hayatını kaybetti. Makueni Bölge Komiseri Halif, 45 yolcu taşıyan otobüsün sollama sırasında karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Kenya'nın başkenti Nairobi ile liman kenti Mombasa'yı birbirine bağlayan kara yolunda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Makueni Bölge Komiseri Abdullahi Halif, yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın sabah saatlerinde Mtito Andei yakınlarındaki Kanga mevkisinde meydana geldiğini belirtti.

Halif, 45 yolcu taşıyan otobüsün araçları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını kaydetti.

Kazada 22 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Halif, yaralıların tedavi altına alınmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığını, can kaybının da artabileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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