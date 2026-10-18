Kenya'da 4 yeni Ebola vakası doğrulandı, toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi

Kenya'da 4 yeni Ebola vakası doğrulandı, toplam vaka sayısı 7'ye yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya'da 4 yeni Ebola vakasının doğrulanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi. Teyitli vakalar arasında Ebola'dan hayatını kaybeden ilk hastanın yakın akrabası ve ona hastanede bakım veren üç sağlık çalışanı bulunuyor.
NAİROBİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da 4 yeni Ebola vakasının doğrulanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi. Hastalığın toplum içinde yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar ise hız kazanıyor.
Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth cumartesi günü başkent Nairobi'de yaptığı açıklamada, teyitli vakalar arasında Ebola'dan hayatını kaybeden ilk hastanın yakın bir akrabası ile hastanedeyken ona bakım veren üç sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.
Kaynak: Xinhua