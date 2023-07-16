Kentsel dönüşümde yıkılacak evlerini davul zurnayla teslim ettiler

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım işlemi gerçekleşecek olan binalarda yaşayan mahalleli veda kahvaltısında bir araya geldi. Hak sahipleri davul zurnalar eşliğinde evlerini teslim etti. Bazı hak sahipleri evlerinin duvarlarına ilk balyozu kendileri vurdu.Merkezefendi Mahallesi Arnavut Mevkii'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde 482 konut ve 44 ticari birim olmak üzere toplam 526 bağımsız birimin yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm öncesi mahalleli bir araya geldi. Yıkımlar başlamadan önce düzenlenen veda kahvaltısında 300'e yakın hak sahibi davul zurnalar eşliğinde evlerini teslim etti.