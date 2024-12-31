Kemençe Sanatçısı Emre Gürsoy'dan Yeni Şarkı: 'Gidelim Bizim Yaylaya'

Geçen yıl "Alleymen" isimli türküsüyle beğeni toplayan kemençe sanatçısı Emre Gürsoy, yeni şarkısı "Gidelim Bizim Yaylaya"yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Emek Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan, sözü ve müziği Mustafa Küçük'e ait şarkının düzenlemesini Murat Çorak yaptı.

Mastering'de Ahmet Gökhan Coşkun'un imzası bulunan eserin altyapısında gitar, perküsyon, kemençe ve kaval gibi enstrümanlar yer alıyor.