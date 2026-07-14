İzmir'de zirai alandan zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 3 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Spiral makinesinden çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu iddiasıyla 2 şüpheli ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yukarıkızılca Mahallesi Süvari Caddesi'ndeki zirai alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, 1 helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangına bölgede tadilat çalışmasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların neden olabileceği iddiasıyla 2 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü