Keçiyi kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti. Özel bir şirkette bekçilik yapan Halil Kahraman (54), Hürriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir keçinin mahsur kaldığını fark etti. Hayvanı kurtarmak için kanalın kenarına inen Kahraman, dengesini kaybedip suya düştü. Kahraman'ın akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Kahraman'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahraman'ın cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.