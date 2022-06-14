Keçi sürüsünün üzerine yaylada yıldırım düştü: 43 keçi telef oldu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaylada keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda hayvancılıkla geçinen vatandaşın 43 keçisi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalınkavak köyü Keklik mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Önder Ayhanlı'ya ait keçi sürüsü Soroyla Yaylası Harava mevkiinde Mutlu Ayhanlı tarafından otlatılırken sürünün yakınlarındaki ağaca yıldırım düştü.

Aşırı yağışla birlikte gerçekleşen olayda yıldırımın düştüğü noktadan 20-30 metre mesafede bulunan keçi sürüsü olaydan etkilenirken, yıldırım düşmesi sonucu 43 adet keçi telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye köy muhtarı Ahmet Terzi rehberliğinde Jandarma ile Torul Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yönlendirilirken, ekipler yaptıkları belirlemede tek geçim kaynağı hayvancılık olan Ayhanlı'nın 43 keçisinin telef olduğunu belirledi.

Sürüsündeki hayvanlarının üçte biri telef olan Ayhanlı, olayın ardından kurtulan hayvanlarını yayladaki yerine götürdü.

(Recep Ergin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel