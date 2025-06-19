Keban'da Fevzi Çakmak İlkokulu Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende, öğrenciler belgelerini alarak mezuniyet coşkusunu aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda, düzenlenen törende, 4'üncü sınıf öğrencilerine belge verildi.
Öğrenciler, mezuniyet coşkusunu öğretmen ve aileleriyle yaşadı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel