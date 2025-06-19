Keban'da Fevzi Çakmak İlkokulu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Keban'da Fevzi Çakmak İlkokulu Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende, öğrenciler belgelerini alarak mezuniyet coşkusunu aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda, düzenlenen törende, 4'üncü sınıf öğrencilerine belge verildi.

Öğrenciler, mezuniyet coşkusunu öğretmen ve aileleriyle yaşadı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.