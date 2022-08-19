KAZADA SIKIŞAN EŞİNİN KURTARILMASINI ENDİŞE İÇERİSİNDE İZLEDİ Güncel Haberler DÜZCE'de, TIR'a arkadan çarpan minibüs sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. DÜZCE'de, TIR'a arkadan çarpan minibüs sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmaya çalışırken, eşi endişeli gözlerle çalışmaları izledi. Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 karayolu Olimpiyat mevkinde meydana geldi. Emre Özdemir yönetimindeki 81 ABY 788 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta beklemek için yavaşlayan Bayram Şahinöz idaresindeki 78 AAV 754 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Emre Özdemir araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada kazayı öğrenen Emre Özdemir'in eşi Iullıa Özdemir olay yerine geldi. Eşine sakin olmasını söyleyen Iullıa Özdemir, endişeli gözlerle eşinin kurtarılmasını bekledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkarılan Emre Özdemir sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emre Özdemir İtfaiye Güncel Haberler

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