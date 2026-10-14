Kayseri Develi'de kaçak sünnet davasında 3 sanığın adli kontrolü devam etti

Kayseri Develi'de kaçak sünnet davasında 3 sanığın adli kontrolü devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Develi'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak sünnet edilmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Adli Tıp raporu alınmasına ve sanıkların adli kontrol tedbirleriyle yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verip duruşmayı erteledi.
Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur çocuk F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.
Sanıklar savunmalarında, önceki celse verdikleri savunmalarını tekrar etti.
Sanık avukatları aleyhte hususları kabul etmeyerek, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.
Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına, 3 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
Olay
Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi nedeniyle Ağustos 2024'te 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.