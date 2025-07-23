Kayseri'de Yolcu Otobüsünde 750 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Yolcu Otobüsünde 750 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri - Malatya kara yolunda jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, 'çay ve tütün tespit' köpeğiyle yapılan aramada 750 kilogram kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde bulunan 750 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri - Malatya kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

"Çay ve tütün tespit" köpeği ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 750 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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