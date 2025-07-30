Kayseri'de Yolcu Otobüsünde 450 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Yolcu Otobüsünde 450 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri-Malatya kara yolunda jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 450 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, filtre ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yolcu otobüsünde 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi esnasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Çay ve tütün tespit köpeği ile otobüste yapılan aramada, 450 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, filtre ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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