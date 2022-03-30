Kayseri'de üretilen alabalıklar öğrencilere ikram edildi - Haberler

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Kayseri'de üretilen alabalıklar öğrencilere ikram edildi

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de üretilen alabalıklar öğrencilere ikram edildi

Kayseri'de, "Balık yiyorum, sağlıklı büyüyorum" etkinliği kapsamında, öğrencilere kentte üretilen alabalıklardan ikram edildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Balık yiyorum, sağlıklı büyüyorum" etkinliği kapsamında, öğrencilere kentte üretilen alabalıklardan ikram edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 2022'nin "Birleşmiş Milletler Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı" ilan edilmesi nedeniyle "Balık yiyorum, sağlıklı büyüyorum" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Harikalar Sofrası'nda, kentte yetiştirilen alabalıklar pişirildi.

Balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kardeş okul seçtiği Şehit İstihkam Er Suat Özgan Ortaokulu'ndan gelen 70 öğrenciye ikram edildi. Öğrencilere yemek sonrası balıkçı montu da hediye edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin, Türkiye'deki en önemli balık üretim merkezlerinden olduğunu, ülkenin dört bir yanına yavru alabalık, alabalık ve somon gönderildiğini söyledi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Birleşmiş Milletler, Balıkçılık, Kayseri, Tarım, Güncel, Haberler

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