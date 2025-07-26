Kayseri'de Trafik Kazasında Başkomiser Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan başkomiser hayatını kaybetti.

Kayseri-Malatya kara yolu Kıskaçlı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen başkomiser Aysun Çağla Namdar ile polis memuru Fatih Baykal yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Namdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Namdar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Namdar'ın elim trafik kazasında vefat ettiğini belirtti.

Namdar'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulunan Şimşek, Namdar için yarın saat 10.00'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceğini ve ardından cenazenin memleketi Kastamonu'ya uğurlanacağını kaydetti.