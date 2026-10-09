Kayseri'de mezarlıkta öldürülen Fehmi Lup'un cinayet şüphelisi 3 yıl sonra tutuklandı

KAYSERİ'de 3 yıl önce mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen zihinsel engelli Fehmi Lup'un cinayet şüphelisi Mehmet Can Dilekçi tutuklandı. Yıllardır adalet mücadelesi veren ağabeyi Sadullah Lup, katilin yakalanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Üç yıldır evimiz bir karanlıktaydı. Az da olsa artık evimize güneş doğdu. İnşallah yargılama sonunda da komple evimize güneş doğar ve karanlık kalkar. İçeriden hiçbir zaman çıkmasın istiyorum" dedi.

Olay, Ekim 2023'te Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Yüzde 84 zihinsel engelli Fehmi Lup, bir arkadaşının evinde yemek yedikten sonra hayatını kaybeden kuzeninin mezarını ziyaret etmek üzere mezarlığa gitti. Mezarlıkta yer bulabilmek için kuzeninin oğlunu telefonla arayıp bilgi alan Lup'tan daha sonra haber alınamadı. Kardeşinin eve dönmemesi üzerine şüphelenerek mezarlığa giden ağabeyi Sadullah Lup, Fehmi Lup'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Lup'un kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

FAİLİ MEÇHUL OLAY ÖZEL EKİPLE AYDINLATILDI

Uzun süre faili meçhul kalan cinayet dosyası, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekiple yürütülen soruşturmada; bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları ve o gün mezarlıkta bulunanların beyanları detaylıca, geriye dönük incelendi. Soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Can Dilekçi'nin olay günü mezarlıkta Fehmi Lup ile bir süre konuştuğu belirlendi. Soruşturmada Mehmet Can Dilekçi ile birlikte olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen babası M.D., annesi H.Ö. ve kız kardeşi S.S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayeti Dilekçi'nin işlediği tespit edildi. Mehmet Can Dilekçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Dilekçi'nin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde suçlamayı kabul ettiği ancak kendisini savunduğunu söylediği belirtildi. Mehmet Can Dilekçi ifadesinde, "Fehmi'ye sigara vermemem nedeniyle bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için ona sarıldım, o sırada aramızdaki arbedede bıçak kalbine saplandı" dedi.

AĞABEYİ DHA'YA KONUŞTU

Cinayetin aydınlatılmasının ardından ölen Fehmi Lup'un ağabeyi Sadullah Lup, DHA'ya konuştu. Kardeşinin bugün ölümünün üçüncü yıl dönümü olduğunu belirten Lup, "Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bana 'Ölüm yıl dönümüne girmeden önce size müjdeli haberi vereceğiz' dediler. Kendilerinden Allah razı olsun. Kardeşimin katilini yakaladılar. Adalet cezasını kesecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alarak içeriden hiç çıkmasın istiyorum." dedi.

'EKİPTE ÇALIŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Haberi alır almaz çok mutlu olduğunu söyleyen Sadullah Lup, "Haberi ilk aldığımda kalbim duracak gibi oldu. Az da olsa içimi bir sevinç kapladı. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Adalet Bakanımıza kardeşimin kanını yerde bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu ekipte çalışan tüm emniyet teşkilatına da çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Fehmi, Kayseri'de herkes tarafından sevilen biriydi. Kent merkezindeki esnaf tanırdı. Katilinin bulunması onları da sevindirdi. Her zaman yanımızda oldular, sordular. İnşallah adalet yerini bulacak" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZLUĞA KAPILMADIM'

Adalete her zaman güvendiğini de belirten ağabey Lup, "Olayın detayını tam olarak bilmiyoruz ama duyduğumuza göre sigara yüzünden öldürdüğünü söylemiş. Ancak bu yüzden olacağını sanmıyorum. Mahkemede her şeyi öğreneceğiz. Üç yıldır evimiz bir karanlıktaydı. Az da olsa artık evimize güneş doğdu. İnşallah yargılama sonunda da komple evimize güneş doğar ve karanlık kalkar. İçeriden hiçbir zaman çıkmasın istiyorum. Bugün benim canım yandı, yarın başkasının canı yanmasın. Canımız yandığı için neyin nasıl olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Yetkililere bıraktım, onlar da gerekeni yaptı. 'Önce Allah sonra sizsiniz.' dedim, onlar da gerekeni yaptı. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kardeşimin kanını yerde bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH KARDEŞİMİN KATİLLERİ DE BULUNUR' DEMİŞTİ

Öte yandan Sadullah Lup, Adalet Bakanlığı tarafından yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı sonrası 5 ay önce DHA'ya verdiği röportajda, "Evimizin güneşi vardı, artık karanlıktayız. Babam, kardeşimin ölümüne dayanamadı ve altı ay sonra o da vefat etti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılacağı haberini ilk aldığımda 'İnşallah kardeşimin katillerini de bulurlar' dedim. Allah'a her gün dua ediyorum. Fehmi, Kayseri'nin sembollerinden biriydi. Engel durumundan dolayı esnafın çoğu onu tanırdı, severdi. Kayseri'de sadece biz değil, onu seven herkes katillerinin yakalanmasını istiyor. Adalet Bakanlığımızdan tek ricam katillerinin ortaya çıkarılması ve kardeşimin kanının yerde kalmaması" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı