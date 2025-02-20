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Kayseri'de Kardan Kapanan 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri'de Kardan Kapanan 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kar nedeniyle kapalı olan 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ekipler, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan ve Talas ilçelerinde toplam 488 kilometrelik yol ağında çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Pınarbaşı ilçesinde 35, Sarız'da 22, Bünyan'da 2 ve Talas'ta 2 olmak üzere 488 kilometrelik yol ağında kardan kapanan toplam 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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