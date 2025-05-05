Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 9 Gözaltı
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 15 bin 920 adet TAPDK bandrolü, 18 bin 900 makaron, 545 adet emtia ve 29 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 9 şüpheli ile aranan 16 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 15 bin 920 adet TAPDK bandrolü, 18 bin 900 makaron, 545 adet emtia ve 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel