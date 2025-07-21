Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan dinamit lokumları ve diğer malzemelere el koydu.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakuyu Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.T, M.Z, A.Ö, E.Z. ve H.H. kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Jandarma, kazıda kullanıldığı değerlendirilen 9 dinamit lokumu, 1 jeneratör ve çok sayıda kazı malzemesine el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel