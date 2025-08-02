Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde çalılarla gizlendiği tespit edilen kazı çukuruna yerleştirilen fotokapan sayesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı. Jandarmanın düzenlediği operasyon dron ile görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında, meşelik alanda üzeri çalılarla gizlenmiş kaçak kazı çukuru tespit etti. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordine kurularak bölgeye fotokapan yerleştirildi. Ekipler tarafından, saat 12.00 sıralarında kaçak kazının devam ettiği bildirildi. Bölgeye düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen H.S., N.D., Ö.B. ve Y.Y. suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde; en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olmak üzere toplam 4 adet çukur tespit edilirken, 2 adet alan tarama çubuğu, kazma, 2 adet kürek, 2 adet metal boru, 6 adet bidon, 4 çift eldiven ve 21 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan operasyon jandarmanın dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaçmaya çalışan şüphelilerin jandarma tarafından yakalandığı anlar yer aldı.