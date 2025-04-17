Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı

İtiraf üstüne itiraf! Çekyatın altında milyon dolarlar vardı

Kayseri'de Çoban Köpeklerinin Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Sarız ilçesinde sahipli çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Özbek hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde sahipli çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gümüşali Mahallesi'nde Mustafa Özbek (72), sahipli çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Kemal Polat, olay yerine giderken köpeklerin kendisine de saldırdığını, traktörle köpekleri kaçırdıklarını söyledi.

Köpeklerin kaçmasının ardından olay yerine ulaştıklarını anlatan Polat, "Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde Mustafa Özbek vefat etmişti. Köpekler, sahipli çoban köpeğiydi." dedi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.