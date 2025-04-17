Kayseri'de Çoban Köpeklerinin Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde sahipli çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gümüşali Mahallesi'nde Mustafa Özbek (72), sahipli çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Kemal Polat, olay yerine giderken köpeklerin kendisine de saldırdığını, traktörle köpekleri kaçırdıklarını söyledi.

Köpeklerin kaçmasının ardından olay yerine ulaştıklarını anlatan Polat, "Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde Mustafa Özbek vefat etmişti. Köpekler, sahipli çoban köpeğiydi." dedi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.