Kayseri'de Cami Yangını: Cami Kullanılamaz Hale Geldi
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, Karaşeyh Mahallesi'ndeki bir caminin çatısında çıkan yangın sonucu cami kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çıkan yangında bir cami kullanılamaz hale geldi.
Karaşeyh Mahallesi'ndeki caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Davut Bozukluhan - Güncel