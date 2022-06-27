Kayseri'de atını aracına bağlayıp götüren kişi hakkında soruşturma başlatıldı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde atını aracına bağlı halde götüren yabancı uyruklu hakkında adli işlem başlatıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde atını aracına bağlı halde götüren yabancı uyruklu hakkında adli işlem başlatıldı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı Feda Sokak'ta bir kişinin, üç tekerlekli motosikletinin kasasına atını bağlayıp götürdüğünü gören vatandaşlar, aracı durdurdu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, atı ve Suriye uyruklu sahibi M.S'yi Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliğine götürdü. Atın sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Polis merkezinin bahçesine bağlanan atın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. AA / Murat Asil - Güncel Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Kayseri Güncel Haberler

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