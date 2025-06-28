Kaymakam Gürbüz, Bedensel Engelli Vatandaşın Doğum Gününü Kutladı

Kaymakam Gürbüz, Bedensel Engelli Vatandaşın Doğum Gününü Kutladı
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Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, bedensel engelli Gökhan Sağıt'ın 36. doğum günü kutlamasına katılarak hediye verdi ve sevincine ortak oldu.

Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, bedensel engelli vatandaşın doğum günü kutlamasına katıldı.

Gökhan Sağıt'ın 36. yaş günü dolayısıyla ilçedeki bir parkta kutlama düzenlendi.

Kutlamaya Kaymakam Gürbüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım da katıldı.

Kaymakam Gürbüz, Sağıt'a hediye verdi, doğum gününü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tıkım ise Sağıt'ın sevincine ortak olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.???????

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
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